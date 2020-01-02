В МОН назвали топ-10 достижений школ и детсадов за 2019 год

Министерство образования одной из главных побед в сфере дошкольного и школьного образования назвало создание около 19 тысяч дополнительных мест в детсадах и продолжение реформы НУШ.

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице ведомства. Отмечается, что в Госбюджете-2020 заложено рекордные 1,4 млрд грн на НУШ – на обновление образовательного пространства в школах и профессиональное развитие учителей.

В топ-10 достижений попал проект закона "О среднем образовании", который полностью готов ко второму чтению в зале ВРУ, и запущенная служба образовательного омбудсмена.

"Принято все необходимые решения, чтобы уже в 2020 году учителя могли повышать свою квалификацию через неправительственные и частные организации. Сертификацию учителей будет продолжено в большем масштабе", – говорится в сообщении.

В МОН назвали топ-10 достижений школ и детсадов за 2019 Слободской край

Отмечается, что разработан проект стандарта специализированного общего среднего образования научного профиля. Также впервые в госбюджете на развитие опорных и больших школ предусмотрена отдельная субвенция в 3,5 млрд грн, а 2020-2021 учебный год станет годом математики в Украине.

"Все инклюзивного-ресурсные центры (ИРЦ) Украины получили современные методики для проведения комплексной оценки развития детей с особыми образовательными потребностями – в 2019 году государство дополнительно приобрело еще 199 комплектов", – добавили в МОН.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы назвали топ-10 проблем образования за 2019 год.

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