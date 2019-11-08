"В моей дочери невроз!" Одесситка сняла на видео, как учителя срываются на детей

В сети появилось видео, как учителя школы №84 города Одессы срываются на детей, после чего ученики боятся ходить на уроки.

Видео на странице в Facebook опубликовала мама второклассницы Виктория Коробко. В то время женщина находилась в коридоре, классы были закрыты. Однако было хорошо слышно, как учителя срываются на детей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, из-за такого поведения педагогов ее дочь приходится лечить от невроза.

Новости В Полтаве учительница устроила травлю второкласснице

"Реалии одесских школ, и это не единичный случай, не могу одна это слушать", – написала Коробко.

Пользователи соцсети шокированы от такого поведения учителей. Однако нашлись и те, которые считают, что дети сами доводят до такого состояния педагогов.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

После обнародования видео в сети к Коробко позвонила директор школы с обвинениями. Она отметила, что женщина сначала должна была обсудить это с администрацией заведения.

"Мы этот позор переживем. Но вы не знаете, какая там ситуация была в классе. Если я не такая хорошая учительница, то завтра напишу заявление и отмечу, что я это сделала из-за вас. Я считаю, что такие проблемы есть в каждой школе", – подчеркнула директор во время разговора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России учительница заклеила первоклассникам рты во время урока.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!