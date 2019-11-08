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"В моей дочери невроз!" Одесситка сняла на видео, как учителя срываются на детей

1.4т Читать материал на украинском

В сети появилось видео, как учителя школы №84 города Одессы срываются на детей, после чего ученики боятся ходить на уроки.

Видео на странице в Facebook опубликовала мама второклассницы Виктория Коробко. В то время женщина находилась в коридоре, классы были закрыты. Однако было хорошо слышно, как учителя срываются на детей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, из-за такого поведения педагогов ее дочь приходится лечить от невроза.

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"Реалии одесских школ, и это не единичный случай, не могу одна это слушать", – написала Коробко.

Пользователи соцсети шокированы от такого поведения учителей. Однако нашлись и те, которые считают, что дети сами доводят до такого состояния педагогов.

"В моей дочери невроз!" Одесситка сняла на видео, как учителя срываются на детей

Скриншот комментариев

"В моей дочери невроз!" Одесситка сняла на видео, как учителя срываются на детей

Скриншот комментариев

"В моей дочери невроз!" Одесситка сняла на видео, как учителя срываются на детей

Скриншот комментариев

После обнародования видео в сети к Коробко позвонила директор школы с обвинениями. Она отметила, что женщина сначала должна была обсудить это с администрацией заведения.

"Мы этот позор переживем. Но вы не знаете, какая там ситуация была в классе. Если я не такая хорошая учительница, то завтра напишу заявление и отмечу, что я это сделала из-за вас. Я считаю, что такие проблемы есть в каждой школе", – подчеркнула директор во время разговора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России учительница заклеила первоклассникам рты во время урока.

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Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Одесса
Теги
скандал в школе директор школы конфликт в школе новости Одессы
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