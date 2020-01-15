У министра образования Украины увеличилась зарплата почти в 4 раза

Министру образования Украины Анне Новосад увеличили зарплату с 30 тысяч до 111 тысяч гривен.

Об этом говорится в ответе МОН на запрос издания "Слово и Дело". Так, в сентябре 2019 года главный педагог страны получила более 30 тысяч гривен, а в декабре – более 110 тысяч гривен. То есть месячный оклад за четыре месяца работы вырос почти в четыре раза, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

За декабрь ей начислено: оклад – 12 тысяч грн (столько же за интенсивность), за выслугу лет – почти 2 тыс. грн (столько же за работу в условиях режимных ограничений), премия за декабрь – 32 тыс. грн (столько же за октябрь и ноябрь), зарплата за время командировок – почти 8 тыс. гривен, оплата за дни отпуска – 5 924 грн, индексация – 579 грн.

Выплаты за сентябрь были гораздо скромнее. Новосад было начислено: должностной оклад – 16 000 грн, надбавку за выслугу лет – 2 400 грн, надбавку за работу в условиях режимных ограничений – 2 285 грн, надбавку за интенсивность труда – 16 000 грн, индексацию – 726 грн. Также добавили зарплату за август 2019 года – 876 грн.

Следует отметить, что заместители министра за декабрь 2019 года получили: Юрий Полюхович – 42 727 грн, Егор Стадный – 42 581 грн, Любомира Мандзий – 47 298 грн, Петр Коржевский – 61 375 грн, Максим Ярмистый – 45 531 грн, Светлана Даниленко – 47 383 грн.

В министра образования увеличилась зарплата почти в 4 раза ZN.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов пожаловался на зарплаты в Кабмине. А генеральному прокурору Руслану Рябошапке подняли зарплату в 2,5 раза.

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