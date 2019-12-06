В Мариуполе на детей рухнул потолок школы: видео

В школе №1 Мариуполя (Донецкая область) в классе на детей обрушился потолок. Кабинет закрыли, а учеников перевели в другие помещения.
Чиновники говорят, что ничего страшного не произошло. Специалисты, обследовавшие класс после инцидента, отметили, что здание не представляет угрозы для детей, а в классе можно сделать косметический ремонт, говорится в сюжете телеканала "ТV7 Мариуполь", (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Аварийное состояние школы
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Родители школьников с заключением специалистов не согласны и заверили, что капитального ремонта требует все здание учебного заведения из-за его аварийного состояния. Поэтому записались к руководителю департамента образования на прием и не собираются отступать, пока не убедятся, что дети учатся в безопасных условиях.
Кусок потолка, который упал на детей
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"В департаменте образования есть акт вывода о том, что здание не представляет угрозы для детей, именно в этом классе можно делать косметический ремонт", – сказала директор школы Ирина Олейниченко.
Как сообщал OBOZREVATEL, в детском саду на Закарпатье обвалился потолок, когда дети были внутри.
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