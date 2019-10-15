В Луцке родители и учитель устроили буллинг маленькому школьнику

В лицее №3 города Луцка родительский комитет устроил буллинг ученику 3-го класса, потому что его мама не сдает деньги на различные нужды школы.

Об инциденте сообщила мать Инна Назаревич в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS". По ее словам, ко Дню защитника Украины мальчикам подарили кружки, но для ее сына подарок не закупили.

"Сын пришел из школы с подарком для мальчиков. Через час звонит мне представитель родительского комитета и говорит 15 октября сдать 200 грн или отдать кружку. Ибо подарок не Богдана, а мальчика которого не было в пятницу 11 октября в школе. Выяснилось, что родительским комитетом не было закуплено подарка для моего ребенка, потому что мы не сдаем деньги на фонд класса. Хотя на нужды сына мы сдаем всегда, что касается подарков, театров и т.д.", – рассказала Назаревич.

Жительница Луцка отметила, что учительница также знала о данной ситуации и ничего не сделала, чтобы не допустить буллинг в классе. Но, как сообщил родительский комитет, ребенок умолял о подарке, поэтому было решено отдать кружку мальчику.

"Это мой четвертый ребенок, который посещает это учебное заведение. До этого никаких проблем ни с родительскими комитетами, ни с учителями не было", – добавила Назаревич.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на инцидент и отметили, что День защитника Украины – не детский праздник.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот

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