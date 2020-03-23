В общежитии Киевского института музыки имени Р.М. Глиэра закрыли 66 студентов на карантин, которые на несколько дней остались без еды и воды.

Такие меры официально приняли 17 марта, так как в общежитии также жил парень, который заболел на коронавирус, пишет Украинская Правда.

"Дети были брошены на произвол судьбы – они на три дня остались без питания, только 20 марта силами бывшего студента университета Антона Соловьенко организовали сбор средств и закупили продукты и воду", – рассказал преподаватель института Вячеслав Дедковский.

Однако служебные работники общежития правил карантина не соблюдают. По словам Дедковского, в общежитии находятся вахтер, охранник, воспитатель и комендант, которые приходят туда на работу и выходят, когда идут домой.

По словам одного из студентов, который остался на карантине в общежитии и попросил не называть его имени, их попросили покинуть общежитие, еще когда больного парня госпитализировали. Но кое-кто не смог поехать из-за работы и других проблем.

В киевском общежитии студентов оставили без воды и пищи из-за карантина корреспондент

Ректор университета Александр Злотник заверил, что проблема уже решена, студенты всем обеспечены, подозрения на коронавирус у госпитализированных не подтвердились, но карантин снимут, когда пройдет две недели.

Он рассказал, что два раза в день студенты замеряют температуру тела и передают информацию в студенческую поликлинику. Сейчас больных не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве отменили прием детей в первые классы.

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