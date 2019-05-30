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В Киеве появился американский школьный автобус

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На столичном Печерске заметили школьный автобус из США.

Судя по автомобильному номеру, транспортное средство принадлежит одной из элитных частных киевских школ.

Снимок автобуса опубликовал в сети журналист Евгений Руденко.

"Печерск. Рука Госдепа", - написал он шутя.

В Киеве появился американский школьный автобус

Обучение школе, чей автобус заметили на Печерске, стоит около 200 тысяч гривен в год.

В Киеве появился американский школьный автобус

При этом в США на таких же автобусах доставляют к месту учебы школьников обычных бесплатных муниципальных школ. Более 25 миллионов американских детей добираются до образовательных учреждений и обратно на школьных автобусах, каждый из которых перевозит от 30 до 90 юных пассажиров за раз. На этих же авто детей активно возят на экскурсии.

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