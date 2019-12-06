В Кабмине приняли печальное решение по зарплатам для учителей

Кабинет министров приостановил на 2020 год действия постановления бывшего правительства № 822, которое предусматривало повышение заработных плат педагогов.

Об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в ответ на запрос профсоюза работников образования и науки, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Реализация норм постановления правительства предусматривала увеличение оплаты труда для всех педагогов от 20 до 70% с 2020 года, что должно было стоить бюджету 19,5 млрд грн. Однако в Госбюджете на 2020 год предусмотрены дополнительные расходы в объеме 3,7 млрд грн.

"О Постановлении Кабинета Министров Украины № 822 от 10.07.2019 г. информируем, что на заседании Правительства 15.11.2019 г. было принято Постановление КМУ, которым предусмотрено приостановление действия Постановления КМУ № 822 на 2020 год", – говорится в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL :

В начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

Однако министр образования Анна Новосад сообщила, что образовательная субвенция на 2020 год не увеличена, поэтому зарплаты учителям не поднимут.

Впоследствии руководитель МОН предложила закрыть школы и повысить зарплаты.

Образовательный комитет Верховной Рады предоставил предложение бюджетному комитету увеличить на 5,1 млрд грн расходы на повышение оплаты труда педагогов. Дополнительные средства должны направляться на повышение зарплаты наименее защищенным категориям педагогических работников. Однако предложения были отклонены.

Во время брифинга во Львове Новосад раскрыла детали, каким категориям педагогов все же повысят зарплаты.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что резкого повышения заработных плат учителям в 2020 году не будет из-за недостаточный экономический рост.

Также Новосад сообщила, что все украинские учителя будут получать надбавку за престижность в размере 30% должностного оклада, а молодым педагогам заплатят ежегодную выплату в размере почти 21 тыс гривен.

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