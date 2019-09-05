В Ивано-Франковске повара выступили против обновленного меню для школьников: возник скандал

В школе №25 города Ивано-Франковска работники столовой раскритиковали новое меню, которое разработали по рецептам шеф-повара Евгения Клопотенка, и заявили, что не собираются такое готовить.

Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", повара приготовили для образца по три порции пищи из нового меню: чахобили с курицей, салат из свеклой и сухариками и чай с липы, сфотографировали их и отчитались в нужные органы. А детям сварили гречку, дали горсть капусты и маленький кусочек мяса (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Такое нововведение в школе раскритиковала франковка Леся Яцкив в соцсети Facebook. Менее чем за сутки этот пост распространили полторы тысячи пользователей.

Пост Леси Яцкив Скриншот

Директор учебного заведения Светлана Якимов отреагировала на скандал и заявила, что гречка, которую подавали детям, тоже с нового меню.

"Когда на одной перемене питаются около 200 детей, то невозможно, чтобы они имели право выбора блюд каждый день. Школа будет питаться по утвержденному двухнедельныму меню, в которое вводятся новые блюда из сборника Евгения Клопотенка", – добавила директор школы.

Меню для школьников в школе №24 Facebook Леся Яцкив

Как сообщал OBOZREVATEL, Гройсман показал меню "Нового школьного питания".

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