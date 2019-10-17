В Харькове воспитательница детсада потеряла ребенка: разгорелся скандал

В детском саду №50 города Харькова разгорелся скандал, потому что воспитательница потеряла трехлетнего ребенка.

Об инциденте анонимно сообщил отец потерянного сына в Facebook-группе "ХС • Харьков". По его словам, когда жена пришла забирать ребенка из детского сада, то никто из работников дошкольного учреждения не смог объяснить, куда исчез воспитанник.

"Через час его нашел доставщик пиццы. Ребенок стоял один у подъезда своего дома. Воспитательница вину признает, а заведующая еще и огрызается", – рассказал харьковчанин.

Отмечается, что родители потерянного мальчика написали заявление в полицию.

В комментариях к посту пользователи соцсети рассказали, что у них также случались подобные ситуации и отметили, что нужно уволить воспитательницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове учительница потеряла первоклассницу во время группы продленного дня.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся