В Харькове студенты открыли сверхсовременную научную лабораторию в гараже. Видео

В Харькове трое студентов-физиков самостоятельно обустроили научную лабораторию в гараже. Они бесплатно помогают создавать идеи на своем оборудовании.

Как говорится в сюжете ШоТам, лаборатория стала общей мастерской для всех желающих в Харькове (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы должны готовиться к соревнованиям, финансово потянули только гараж. Главное здесь не принтеры и не оборудование, главное – это люди и их идеи", – рассказал соучредитель Роман Выдро.

Студенты бесплатно помогают создавать идеи на своем оборудовании Скриншот видео

изобретения студентов Скриншот видео

Сначала дела шли не очень хорошо. У студентов из запчастей были только отвертки и молотки. Однако сейчас в лаборатории можно увидеть 3D-принтер, фрейзер и печь для плавления металла. Здесь уже создали подвижные фигуры для масштабного фестиваля и репродукции мировых достопримечательностей для незрячих. Их разработки начали покупать квест-комнаты, они выигрывают международные соревнования.

изобретения студентов Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине студент получил право снять фильм по Стивену Кингу.

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