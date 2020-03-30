В Харькове студенты открыли сверхсовременную научную лабораторию в гараже. Видео

В Харькове трое студентов-физиков самостоятельно обустроили научную лабораторию в гараже. Они бесплатно помогают создавать идеи на своем оборудовании.
Как говорится в сюжете ШоТам, лаборатория стала общей мастерской для всех желающих в Харькове (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"Мы должны готовиться к соревнованиям, финансово потянули только гараж. Главное здесь не принтеры и не оборудование, главное – это люди и их идеи", – рассказал соучредитель Роман Выдро.
Студенты бесплатно помогают создавать идеи на своем оборудовании
Скриншот видео
изобретения студентов
Скриншот видео
Сначала дела шли не очень хорошо. У студентов из запчастей были только отвертки и молотки. Однако сейчас в лаборатории можно увидеть 3D-принтер, фрейзер и печь для плавления металла. Здесь уже создали подвижные фигуры для масштабного фестиваля и репродукции мировых достопримечательностей для незрячих. Их разработки начали покупать квест-комнаты, они выигрывают международные соревнования.
изобретения студентов
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине студент получил право снять фильм по Стивену Кингу.
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