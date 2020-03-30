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В Харькове студенты открыли сверхсовременную научную лабораторию в гараже. Видео

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В Харькове трое студентов-физиков самостоятельно обустроили научную лабораторию в гараже. Они бесплатно помогают создавать идеи на своем оборудовании.

Как говорится в сюжете ШоТам, лаборатория стала общей мастерской для всех желающих в Харькове (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы должны готовиться к соревнованиям, финансово потянули только гараж. Главное здесь не принтеры и не оборудование, главное – это люди и их идеи", – рассказал соучредитель Роман Выдро.

Студенты бесплатно помогают создавать идеи на своем оборудовании

Студенты бесплатно помогают создавать идеи на своем оборудовании

Скриншот видео

изобретения студентов

изобретения студентов

Скриншот видео

Сначала дела шли не очень хорошо. У студентов из запчастей были только отвертки и молотки. Однако сейчас в лаборатории можно увидеть 3D-принтер, фрейзер и печь для плавления металла. Здесь уже создали подвижные фигуры для масштабного фестиваля и репродукции мировых достопримечательностей для незрячих. Их разработки начали покупать квест-комнаты, они выигрывают международные соревнования.

изобретения студентов

изобретения студентов

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине студент получил право снять фильм по Стивену Кингу.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Невероятные изобретения Образование в Украине
Место
Украина Харьков
Тег
образование
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