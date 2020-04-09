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В эфире "Всеукраинской школы онлайн" белого медведя "переселили" в Антарктиду. Курьезное видео

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В эфире "Всеукраинской школы онлайн" учитель украинского языка назвала белого медведя "антарктическим".

На занятии для 5-го класса педагог рассказала, что ей написал "Мишка Антарктический", которому показали видеоуроки полярники со станции "Академик Вернадский" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Белые медведи не обитают в Антарктиде

Белые медведи не обитают в Антарктиде

На уроке также присутствовала первая леди Украины Елена Зеленская.

На самом деле антарктических медведей не бывает. В Антарктиде живут пингвины, а белые медведи обитают в Арктике – на северном полюсе Земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее учитель географии в эфире "Всеукраинской школы онлайн" спутала названия океанов вокруг Австралии.

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Тема
Карантин в Украине
Персона
Елена Зеленская
Место
Украина
Теги
животные школа
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Мышко Антаркдыдэнко LOL
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Вот такие учителя в ) на Украине )) Так же она и украинскому языку учит ))Потом ученики не известно на каком разговаривают ))
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Моя Школа