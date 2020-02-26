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В детсаду детям на Масленицу включили песню о водке. Видео

1.9т
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В детском саду "Гармония" города Пермь (Россия) на празднике Масленицы детям включили песню про водку, пиво и вино.

На видео, которое опубликовали в соцсети, видно, как дети вместе со взрослыми танцуют под слова: "Масло Масленица, весело резвились, водка, пиво и вино, в общем, – отравились", пишет 59.RU (чтобы посмотреть видео с утренника , доскролльте до конца страницы).

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Методист детского сада объяснила, что при отборе детских песен некоторые из них не слушали до конца – услышали, что песня веселая, и выключили. Она отметила, что дети, вероятно, не расслышали слова. Однако родители воспитанников учреждения заявили, что в детском саду провели праздник с репертуаром явно не детского содержания.

В детском саду детям на Масленицу включили песню о водке. видео

В детском саду детям на Масленицу включили песню о водке. видео

В местном департаменте образования напомнили, что для дошкольных учреждений утвержден список разрешенных песен. Проигранная композиция в него не входит. По факту происшествия будет проведена проверка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском детском саду развесили фото окровавленных детей.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Масленица Дошкольный период
Место
Россия Пермь
Теги
пиво алкоголь детский сад Новости России
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Махно Володимир
Махно Володимир
Рeбeнкa пpиyчaют: когда хopoшo - нyжнo вы-п-ить. Когда плoxo - нужно вы-п-ить! Когда нeчeгo делать - нужно вы-п-ить! Таким oбрaзом poждaютcя aл-кoз-oм-би! россии не нужны тp-eзвo и здpaвo мыcлящee население! Иначе они поймут что oбocpa-лиcь и живут в гo-в-нe!
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Махно Володимир
Махно Володимир
вы никто не удивляйтесь, но это вполне нормально на россии! там с малых лет детей зо-мби-руют на алк-оголь. для чего спросите вы??? Для пови-нов-ения, в более зре-лом возрасте! Ребенок с малых лет должен расти с пониманием того, что во-дка, ал-ко-голь, пи-во это все неотъемлемые части обихода русского человека!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Даже своих опарышей это одичалое стадо с рождения к бутылке приучает! Вообще для Кацaпа бутылка это скрепная вещь! И выпить, и посидеть на бутылке для этого норота-паразита богоугодное дело! Такое посконное, православное и высокодуховное! Они и детей этому учат массово! Что мы и наблюдаем! Кому эти носороги мышибратья?
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