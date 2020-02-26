В детском саду "Гармония" города Пермь (Россия) на празднике Масленицы детям включили песню про водку, пиво и вино.

На видео, которое опубликовали в соцсети, видно, как дети вместе со взрослыми танцуют под слова: "Масло Масленица, весело резвились, водка, пиво и вино, в общем, – отравились", пишет 59.RU (чтобы посмотреть видео с утренника , доскролльте до конца страницы).

Методист детского сада объяснила, что при отборе детских песен некоторые из них не слушали до конца – услышали, что песня веселая, и выключили. Она отметила, что дети, вероятно, не расслышали слова. Однако родители воспитанников учреждения заявили, что в детском саду провели праздник с репертуаром явно не детского содержания.

В детском саду детям на Масленицу включили песню о водке. видео

В местном департаменте образования напомнили, что для дошкольных учреждений утвержден список разрешенных песен. Проигранная композиция в него не входит. По факту происшествия будет проведена проверка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском детском саду развесили фото окровавленных детей.

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