В Черновцах пятиклассник устроил террор в школе: дело уже в суде

В Черновцах родители учеников 5-го класса лицея №2 забили тревогу из-за школьника, устроившего детям буллинг в классе.

Как говорится в сюжете программы "Свидетель" на НТН, некоторые ученики из-за обидчика даже поменяли школу. Директор предлагал родителям школьника, которого обвиняют в буллинге, перевести ребенка на индивидуальное обучение. Однако те категорически против, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Он бьет детей, срывает систематически уроки", "У меня ребенок болен диабетом. Он постоянно кричит ему вслед: "О, наркоман пошел делать новую дозу". Мой ребенок перестал идти в нужное время с урока, чтобы сделать укол. У него начались прыжки сахара", –пожаловались родители.

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По обращениям взрослых ювенальная полиция подала обращение в суд о буллинге. Родителям дебошира назначили штраф – 850 гривен. Однако они решили составить апелляцию, чтобы доказать, что сын не виноват. Отец парня Иван отметил, что поведение его ребенка ничем не хуже, чем в его одноклассников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черкасской области школьники избили одноклассника во время урока на глазах у учителя.

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