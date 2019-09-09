Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

В черниговской школе учительницу уволили за сорванный урок: все детали

3.2т Читать материал на украинском

Учительницу изобразительного искусства школы №20 Чернигова Ирину Мальченко уволили за сорванный урок. Однако до этого педагог часто жаловалась на давление и травлю со стороны коллег-педагогов и родителей учеников школы.

Мальченко рассказала, что когда-то не согласилась на совместное преподавание, после этого у нее начали забирать часы преподавания, дополнительный отпуск и т. п., пишет ЧЕline.

"Она в свободное время ездила помогать детям Донбасса, а родители учеников школы назвали ее сепаратисткой. Помимо всего прочего, ей мешали работать – забирали рабочее место, журнал и т. п.", – говорится в сообщении.

Новости
Уволить! Скандал со школьником на инвалидной коляске в Чернигове получил продолжение

По словам Мальченко, директор школы Наталья Малец даже применяла в отношении нее физическую силу – заталкивала в класс. Однако руководитель учебного заведения такую информацию опровергла и подчеркнула, что конфликта с этой учительницей у нее не было.

"От 5 сентября она уволена из-за срыва урока. Она пришла не на свой урок, мешала другой учительнице, которая его вела", – сказала директор.

освобождение

освобождение

Etcetera Media

Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине учителя перекрывали дорогу.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Инциденты в школах" на OBOZREVATEL.

Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Чернигов
Теги
конфликт в школе директор школы буллинг
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
4
3
Смешно
5
Интересно
6
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махно Володимир
Махно Володимир
детям Донбасса пусть россия помогает. это их прямые обязанности! а мы может только распинать русских и пророссийских детей на крестах!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Махно Володимир
Махно Володимир
Он Алекс, это тема россии в отношении Украины.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Он Алекс
Он Алекс
Махно Володимир, как то не смешно.. «распятый мальчик» твоя тема ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1