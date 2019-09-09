В черниговской школе учительницу уволили за сорванный урок: все детали

Учительницу изобразительного искусства школы №20 Чернигова Ирину Мальченко уволили за сорванный урок. Однако до этого педагог часто жаловалась на давление и травлю со стороны коллег-педагогов и родителей учеников школы.

Мальченко рассказала, что когда-то не согласилась на совместное преподавание, после этого у нее начали забирать часы преподавания, дополнительный отпуск и т. п., пишет ЧЕline.

"Она в свободное время ездила помогать детям Донбасса, а родители учеников школы назвали ее сепаратисткой. Помимо всего прочего, ей мешали работать – забирали рабочее место, журнал и т. п.", – говорится в сообщении.

По словам Мальченко, директор школы Наталья Малец даже применяла в отношении нее физическую силу – заталкивала в класс. Однако руководитель учебного заведения такую информацию опровергла и подчеркнула, что конфликта с этой учительницей у нее не было.

"От 5 сентября она уволена из-за срыва урока. Она пришла не на свой урок, мешала другой учительнице, которая его вела", – сказала директор.

освобождение Etcetera Media

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