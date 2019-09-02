В большинстве школ Украины отмечают День знаний: фото из регионов

В понедельник, 2 сентября, в Украине большинство школ отмечают День знаний – начало нового учебного года.
В учебных заведениях проходит праздничная линейка и раздается первый звонок. OBOZREVATEL решил показать, как отмечают Первое сентября в регионах Украины.
Учебный год в школах Ужгорода начинают 16 277 учнів. Во всех, кроме СОШ №6, торжественное празднование Первого звонка провели 2 сентября, пишет Про Захід.
школы Ужгорода
о Западе
школы Ужгорода
о Западе
А в школе №24 Ивано-Франковская впервые сформировали семь первых классов, в которых будут учиться 185 детей: "А, Б, В, Г, Д, Э и Е", пишут Версии.
Первый звонок в школе №24 Ивано-Франковская
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Первый звонок в школе №24 Ивано-Франковская
версии
В школах Кропивницкого состоялись торжественные линейки, во время которых педагоги представили первоклассников, а администрация заведений поздравила учеников с началом нового учебного года, пишет dozor.kr.ua.
День знаний в гимназии имени Тараса Шевченко
dozor.kr.ua
День знаний в гимназии имени Тараса Шевченко
dozor.kr.ua
День знаний в гимназии имени Тараса Шевченко
dozor.kr.ua
За школьные парты в Харьковской области сели 25 тысяч первоклассников, сообщает МедиаПорт. Для первых классов области закупили почти 6 тысяч новых парт, 152 комплекты мебели и более 900 единиц компьютерного оборудования.
День знаний в Харьковской области
Медиапорт
День знаний в Харьковской области
Медиапорт
День знаний в Виннице
Vежа
День знаний в Виннице
Vежа
День знаний в Виннице
Vежа
День знаний в Виннице
Vежа
День знаний в Виннице
Vежа
Празднование Дня знаний в Полтаве
содержание
Празднование Дня знаний в Полтаве
содержание
День знаний в школах Волыни
Волынские новости
День знаний в школах Волыни
Волынские новости
Как сообщал OBOZREVATEL, что ждет школьников в новом учебном году.
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