В большинстве школ Украины отмечают День знаний: фото из регионов

В понедельник, 2 сентября, в Украине большинство школ отмечают День знаний – начало нового учебного года.

В учебных заведениях проходит праздничная линейка и раздается первый звонок. OBOZREVATEL решил показать, как отмечают Первое сентября в регионах Украины.

Учебный год в школах Ужгорода начинают 16 277 учнів. Во всех, кроме СОШ №6, торжественное празднование Первого звонка провели 2 сентября, пишет Про Захід.

школы Ужгорода о Западе

школы Ужгорода о Западе

А в школе №24 Ивано-Франковская впервые сформировали семь первых классов, в которых будут учиться 185 детей: "А, Б, В, Г, Д, Э и Е", пишут Версии.

Первый звонок в школе №24 Ивано-Франковская версии

Первый звонок в школе №24 Ивано-Франковская версии

В школах Кропивницкого состоялись торжественные линейки, во время которых педагоги представили первоклассников, а администрация заведений поздравила учеников с началом нового учебного года, пишет dozor.kr.ua.

День знаний в гимназии имени Тараса Шевченко dozor.kr.ua

День знаний в гимназии имени Тараса Шевченко dozor.kr.ua

День знаний в гимназии имени Тараса Шевченко dozor.kr.ua

За школьные парты в Харьковской области сели 25 тысяч первоклассников, сообщает МедиаПорт. Для первых классов области закупили почти 6 тысяч новых парт, 152 комплекты мебели и более 900 единиц компьютерного оборудования.

День знаний в Харьковской области Медиапорт

День знаний в Харьковской области Медиапорт

День знаний в Виннице Vежа

День знаний в Виннице Vежа

День знаний в Виннице Vежа

День знаний в Виннице Vежа

День знаний в Виннице Vежа

Празднование Дня знаний в Полтаве содержание

Празднование Дня знаний в Полтаве содержание

День знаний в школах Волыни Волынские новости

День знаний в школах Волыни Волынские новости

Как сообщал OBOZREVATEL, что ждет школьников в новом учебном году.

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