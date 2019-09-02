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В большинстве школ Украины отмечают День знаний: фото из регионов

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В понедельник, 2 сентября, в Украине большинство школ отмечают День знаний – начало нового учебного года.

В учебных заведениях проходит праздничная линейка и раздается первый звонок. OBOZREVATEL решил показать, как отмечают Первое сентября в регионах Украины.

Учебный год в школах Ужгорода начинают 16 277 учнів. Во всех, кроме СОШ №6, торжественное празднование Первого звонка провели 2 сентября, пишет Про Захід.

школы Ужгорода

школы Ужгорода

о Западе

школы Ужгорода

школы Ужгорода

о Западе

А в школе №24 Ивано-Франковская впервые сформировали семь первых классов, в которых будут учиться 185 детей: "А, Б, В, Г, Д, Э и Е", пишут Версии.

Первый звонок в школе №24 Ивано-Франковская

Первый звонок в школе №24 Ивано-Франковская

версии

Первый звонок в школе №24 Ивано-Франковская

Первый звонок в школе №24 Ивано-Франковская

версии

В школах Кропивницкого состоялись торжественные линейки, во время которых педагоги представили первоклассников, а администрация заведений поздравила учеников с началом нового учебного года, пишет dozor.kr.ua.

День знаний в гимназии имени Тараса Шевченко

День знаний в гимназии имени Тараса Шевченко

dozor.kr.ua

День знаний в гимназии имени Тараса Шевченко

День знаний в гимназии имени Тараса Шевченко

dozor.kr.ua

День знаний в гимназии имени Тараса Шевченко

День знаний в гимназии имени Тараса Шевченко

dozor.kr.ua

За школьные парты в Харьковской области сели 25 тысяч первоклассников, сообщает МедиаПорт. Для первых классов области закупили почти 6 тысяч новых парт, 152 комплекты мебели и более 900 единиц компьютерного оборудования.

День знаний в Харьковской области

День знаний в Харьковской области

Медиапорт

День знаний в Харьковской области

День знаний в Харьковской области

Медиапорт

День знаний в Виннице

День знаний в Виннице

Vежа

День знаний в Виннице

День знаний в Виннице

Vежа

День знаний в Виннице

День знаний в Виннице

Vежа

День знаний в Виннице

День знаний в Виннице

Vежа

День знаний в Виннице

День знаний в Виннице

Vежа

Празднование Дня знаний в Полтаве

Празднование Дня знаний в Полтаве

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Празднование Дня знаний в Полтаве

Празднование Дня знаний в Полтаве

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День знаний в школах Волыни

День знаний в школах Волыни

Волынские новости

День знаний в школах Волыни

День знаний в школах Волыни

Волынские новости

Как сообщал OBOZREVATEL, что ждет школьников в новом учебном году.

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Темы
День знаний Школа
Место
Украина
Тег
школа
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Да как жеж так то... праздник, придуман "маскалями", в "проклятом" СССР... Куда смотрит фарионша?
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