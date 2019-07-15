Уволить! Скандал со школьником на инвалидной коляске в Чернигове получил продолжение

После громкого скандала в черниговской школе №11 создано петицию об увольнении учительницы Виктории Лихуты, которая запретила парню с инвалидностью выполнять танец на выпускном вечере.

Такую просьбу зарегистрировали в Единой системе местных петицей. Автор заявления Олег Гребенщиков считает недопустимым, чтобы педагог продолжала учить детей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Жителям Чернигова стыдно за нее на всю Украину. На ее место есть много молодых, достойных учителей", – говорится в сообщении.

Петицию подписали уже 149 человек, для ее рассмотрения необходимо набрать еще 101 голос. По состоянию на 15 июля, к концу сбора подписей осталось 16 дней.

Как сообщает Высокий Вал, депутат Виктория Пискун написала обращение начальнику управления образования городского совета Василию Билогуре. Она поинтересовалась, какие административные решения приняли относительно данного инцидента.

"В ответ на депутатское обращение, заместитель начальника управления образования Елена Горная сообщила, что они не имеют влияния на кадровые решения в учебных заведениях. Увольнять или принимать на работу – такое решение может принимать только школ", – говорится в сообщении.

Даниил Гирчук ВВС News Украина

Танец на инвалидной коляске Освитория

Виктория Лихута val.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернигове руководство местного лицея запретило своей ученицы на выпускном вечере танцевать с парнем на инвалидной коляске. Впоследствии учителя начали оправдываться и обвинять девушку, которая предложила выступление. В конечном итоге дирекция заведения все-таки согласовала танец. Однако дети отказались и выступили в лицее №15, где учится школьник.

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