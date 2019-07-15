Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Уволить! Скандал со школьником на инвалидной коляске в Чернигове получил продолжение

1.3т Читать материал на украинском

После громкого скандала в черниговской школе №11 создано петицию об увольнении учительницы Виктории Лихуты, которая запретила парню с инвалидностью выполнять танец на выпускном вечере.

Такую просьбу зарегистрировали в Единой системе местных петицей. Автор заявления Олег Гребенщиков считает недопустимым, чтобы педагог продолжала учить детей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Жителям Чернигова стыдно за нее на всю Украину. На ее место есть много молодых, достойных учителей", – говорится в сообщении.

Новости
"Обвиняют в ЛГБТ-пропаганде": в школе на Львовщине разгорелся скандал

Петицию подписали уже 149 человек, для ее рассмотрения необходимо набрать еще 101 голос. По состоянию на 15 июля, к концу сбора подписей осталось 16 дней.

Как сообщает Высокий Вал, депутат Виктория Пискун написала обращение начальнику управления образования городского совета Василию Билогуре. Она поинтересовалась, какие административные решения приняли относительно данного инцидента.

"В ответ на депутатское обращение, заместитель начальника управления образования Елена Горная сообщила, что они не имеют влияния на кадровые решения в учебных заведениях. Увольнять или принимать на работу – такое решение может принимать только школ", – говорится в сообщении.

Даниил Гирчук

Даниил Гирчук

ВВС News Украина

Танец на инвалидной коляске

Танец на инвалидной коляске

Освитория

Виктория Лихута

Виктория Лихута

val.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернигове руководство местного лицея запретило своей ученицы на выпускном вечере танцевать с парнем на инвалидной коляске. Впоследствии учителя начали оправдываться и обвинять девушку, которая предложила выступление. В конечном итоге дирекция заведения все-таки согласовала танец. Однако дети отказались и выступили в лицее №15, где учится школьник.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Инциденты в школах" на OBOZREVATEL.

Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Чернигов
Теги
конфликт в школе скандал в школе
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы