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Утвержден перечень предметов ВНО на 2021 год

14.7т Читать материал на украинском

6 сентября вступил в силу приказ Министерства образования и науки, которым утвержден перечень учебных предметов, по которым в 2021 году будет проводиться ВНО.

Как говорится в документе, каждый зарегистрированный участник внешнего оценивания имеет право составить тесты не более чем по пяти предметам.

Также в 2021 году выпускники школ будут сдавать четыре обязательные государственные итоговые аттестации: украинский язык, математику, историю Украины или иностранный и четвертый предмет по выбору.

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Внешнее оценивание будет проводиться с 21 мая по 16 июля.

Итак, в перечень учебных предметов, по которым в 2021 году будет проводиться ВНО, полученных на основе полного общего среднего образования, входит:

  1. Украинский язык.

  2. Украинский язык и литература.

  3. Математика.

  4. История Украины.

  5. Биология.

  6. География.

  7. Физика.

  8. Химия.

  9. Английский язык.

  10. Испанский язык.

  11. Немецкий язык.

  12. Французский язык.

ВНО

ВНО

Вовремя

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
школа ВНО
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