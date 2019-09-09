Утвержден перечень предметов ВНО на 2021 год

6 сентября вступил в силу приказ Министерства образования и науки, которым утвержден перечень учебных предметов, по которым в 2021 году будет проводиться ВНО.
Как говорится в документе, каждый зарегистрированный участник внешнего оценивания имеет право составить тесты не более чем по пяти предметам.
Также в 2021 году выпускники школ будут сдавать четыре обязательные государственные итоговые аттестации: украинский язык, математику, историю Украины или иностранный и четвертый предмет по выбору.
Внешнее оценивание будет проводиться с 21 мая по 16 июля.
Итак, в перечень учебных предметов, по которым в 2021 году будет проводиться ВНО, полученных на основе полного общего среднего образования, входит:
Украинский язык.
Украинский язык и литература.
Математика.
История Украины.
Биология.
География.
Физика.
Химия.
Английский язык.
Испанский язык.
Немецкий язык.
Французский язык.
ВНО
Вовремя
Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт рассказал о главных ошибках выпускников во время ВНО.
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