Утвержден перечень предметов ВНО на 2021 год

6 сентября вступил в силу приказ Министерства образования и науки, которым утвержден перечень учебных предметов, по которым в 2021 году будет проводиться ВНО.

Как говорится в документе, каждый зарегистрированный участник внешнего оценивания имеет право составить тесты не более чем по пяти предметам.

Также в 2021 году выпускники школ будут сдавать четыре обязательные государственные итоговые аттестации: украинский язык, математику, историю Украины или иностранный и четвертый предмет по выбору.

Внешнее оценивание будет проводиться с 21 мая по 16 июля.

Итак, в перечень учебных предметов, по которым в 2021 году будет проводиться ВНО, полученных на основе полного общего среднего образования, входит:

Украинский язык. Украинский язык и литература. Математика. История Украины. Биология. География. Физика. Химия. Английский язык. Испанский язык. Немецкий язык. Французский язык.

ВНО Вовремя

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт рассказал о главных ошибках выпускников во время ВНО.

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