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Устроила допрос с угрозами: в детсаду в Черкассах возник скандал

1.6т
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В Черкассах в детсаду мать набросилась на чужого пятилетнего мальчика и устроила ему допрос с угрозами из-за конфликта с ее сыном.

Инцидент с разборками сняла одна из матерей. Видео распространили среди остальных родителей, говорится в сюжете местного телеканала "Ильдана" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Как выяснилось позже, двое детей поссорились, и якобы один из мальчиков начал драться. Мать пострадавшего не удержалась и устроила допрос пятилетнему мальчику, не дожидаясь родителей. Она угрожала ему физической расправой.

В детском саду женщина устроила допрос с угрозами злопчику

В детском саду женщина устроила допрос с угрозами злопчику

Скриншот

"Она не имела права хватать моего ребенка за руки. Если конфликт действительно возник между ребятами, то женщина должна была подойти или ко мне, или к воспитателю. Я хочу подать заявление в полицию, потому что она поступила неправильно", – рассказала Мария, мать мальчика, которому угрожали.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Прикарпатье забили тревогу из-за ужасных условий в детском саду.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Дошкольный период
Место
Украина Черкассы
Теги
детский сад скандалы дети пострадал ребенок
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
И шо, он сказал чей Крым?
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