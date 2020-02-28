Образование продлевает жизнь: обнародованы итоги 30-летнего исследования

Ученые из США доказали, что продолжительность жизни зависит от уровня образования человека значительно больше, чем раса или уровень дохода.

Соответствующее исследование провели ученые Йельской школы медицины и университета Алабамы. В течение 30 лет они собирали и анализировали данные 5 114 жителей США разной расы из четырех городов, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на EurekAlert.

Следует отметить, что во время исследований умерло 395 человек. Расовый признак не стал ключевым фактором при смерти. Высокообразованные граждане независимо от расы прожили дольше. Смертность среди тех, кто закончил только школу, составила 13%, а среди выпускников колледжей – 5%.

Исследование показало, что каждый учебный шаг может добавить 1,37 года жизни человеку.

"Увеличение доступа к качественному образованию – это то, что может помочь изменить тенденцию сокращения жизни среди взрослых среднего возраста", – пояснила Брита Рой, ассистент кафедры медицины и эпидемиологии Йельской школы медицины.

Уровень образования влияет на продолжительность жизни: ученые провели исследования UkrMedia

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые доказали, что высшее образование задерживает развитие деменции.

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