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Уроки физкультуры начали проводить онлайн из-за коронавируса. Фото

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В России один из университетов якобы начал проводить уроки физкультуры онлайн из-за коронавирусного карантина.

Об этом стало известно из Telegram-канала "2ch / Двач", где опубликовали скриншоты переписки в чате со студентами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Уроки физкультуры начали проводить онлайн через коронавирус. фото

Уроки физкультуры начали проводить онлайн через коронавирус. фото

Один из пользователей, который мог быть учителем, написал в чате, что на 8:00 утра предусмотрена перекличка, поэтому всем участникам нужно быть дома в спортивной форме.

Сначала нужно было выполнить разминку и некоторые студенты даже прислали видеодоказательство выполнения. После этого все должны были перейти к основной части урока и выполнять упражнения общей физической подготовки. Весь урок проходил в режиме онлайн-переписки.

Урок физкультуры в онлайн-режиме

Урок физкультуры в онлайн-режиме

Telegram канал 2ch / Двач

Урок физкультуры в онлайн-режиме

Урок физкультуры в онлайн-режиме

Telegram канал 2ch / Двач

Урок физкультуры в онлайн-режиме

Урок физкультуры в онлайн-режиме

Telegram канал 2ch / Двач

Урок физкультуры в онлайн-режиме

Урок физкультуры в онлайн-режиме

Telegram канал 2ch / Двач

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России университет начал проводить лекции в Minecraft из-за коронавирусного карантина.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Учеба за границей
Место
Россия
Теги
карантин Telegram университет
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