Уроки физкультуры начали проводить онлайн из-за коронавируса. Фото

В России один из университетов якобы начал проводить уроки физкультуры онлайн из-за коронавирусного карантина.

Об этом стало известно из Telegram-канала "2ch / Двач", где опубликовали скриншоты переписки в чате со студентами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Уроки физкультуры начали проводить онлайн через коронавирус. фото

Один из пользователей, который мог быть учителем, написал в чате, что на 8:00 утра предусмотрена перекличка, поэтому всем участникам нужно быть дома в спортивной форме.

Сначала нужно было выполнить разминку и некоторые студенты даже прислали видеодоказательство выполнения. После этого все должны были перейти к основной части урока и выполнять упражнения общей физической подготовки. Весь урок проходил в режиме онлайн-переписки.

Урок физкультуры в онлайн-режиме Telegram канал 2ch / Двач

Урок физкультуры в онлайн-режиме Telegram канал 2ch / Двач

Урок физкультуры в онлайн-режиме Telegram канал 2ch / Двач

Урок физкультуры в онлайн-режиме Telegram канал 2ch / Двач

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России университет начал проводить лекции в Minecraft из-за коронавирусного карантина.

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