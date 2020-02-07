В 14-й школе Уссурийска (Россия) учительница, услышав мат от учеников, предложила им разобрать слово "долб**б" и выражение "пошёл на х**".

По данному факту управление образования Уссурийска начало служебную проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором учитель в классе с детьми разбирала на доске фразы с нецензурной лексикой. В частности, она подчеркнула, что "долб**б" нужно писать через букву О.

В российской школе учительница учила 10-классников мату Скрин видео

"Установлено, что это происходило в 14-й школе в 10-м классе. Установлена личность учителя. Проводится служебная проверка, по ее результатам будут приняты меры", – сообщили в пресс-службе.

"А по-моему, это замечательный пример ответственного отношения к делу. Во-первых, если родители не научили своих детей каким-то элементарным вещам, например тому, что нельзя материться во время урока – это только их проблемы.

Во-вторых, мат – неотъемлемая часть русского языка, и, будьте уверены, десятиклассники прекрасно знают все матные слова. И раз уж они используют их когда им вздумается, нет ничего страшного в том, что они помучались с ними у доски", – отреагировал на инцидент российский блогер Илья Варламов.

В Уссурийске учительница великого и могучего объяснила школьникам, как правильно писать слово "долбоёб".



Наконец-то в школах стали учить действительно полезным вещам. 😳 pic.twitter.com/ztOF1CcNOU — Alex Belenky (@gun1man) February 7, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму учителей заставили контролировать школьников в соцсетях.

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