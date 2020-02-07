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"Долб**б пишем через О": видео с необычным уроком в школе России вызвало громкий скандал

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В 14-й школе Уссурийска (Россия) учительница, услышав мат от учеников, предложила им разобрать слово "долб**б" и выражение "пошёл на х**".

По данному факту управление образования Уссурийска начало служебную проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором учитель в классе с детьми разбирала на доске фразы с нецензурной лексикой. В частности, она подчеркнула, что "долб**б" нужно писать через букву О.

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В российской школе учительница учила 10-классников мату

В российской школе учительница учила 10-классников мату

Скрин видео

"Установлено, что это происходило в 14-й школе в 10-м классе. Установлена личность учителя. Проводится служебная проверка, по ее результатам будут приняты меры", – сообщили в пресс-службе.

"А по-моему, это замечательный пример ответственного отношения к делу. Во-первых, если родители не научили своих детей каким-то элементарным вещам, например тому, что нельзя материться во время урока – это только их проблемы.

Во-вторых, мат – неотъемлемая часть русского языка, и, будьте уверены, десятиклассники прекрасно знают все матные слова. И раз уж они используют их когда им вздумается, нет ничего страшного в том, что они помучались с ними у доски", – отреагировал на инцидент российский блогер Илья Варламов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму учителей заставили контролировать школьников в соцсетях.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Школа Инциденты в школах
Место
Россия Владивосток
Теги
скандал в школе скандалы Новости России видео
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lipatov serega
lipatov serega
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Иванович Василий
Иванович Василий
Жуть... Учительница, хотевшая как лучше, получила в силу собственной малограмотности лишь - как всегда... А - нет, чтобы головой-то подумать и вспомнить-разобрать однокоренные - долболоб, долбонос - чтобы наглядно пояснить соединительную "о" в сокращении от глагола "долбится"...
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Иванович Василий
Иванович Василий
Печально еще и то, что на рабочем столе учителя - нет интернета. Так как выйти поисковиком на аналоги - 5 сек: только - начни вбивать в поисковик начальные буквы...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Чурки они и в Африке чурки)))
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