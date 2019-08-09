Университетские годы: обнародованы фото забавных ситуаций из жизни студентов

Быть студентом – весело. А университетские годы – лучшее время в жизни человека. Поэтому каждому будет приятно вернуться в приятные воспоминания, обратно в свои 18-20 лет.
А кто не жил в общежитии, то студентом не был, и вообще, много потерял. Вот несколько доказательств того, что студенческая общага – лучшее место в мире, пишет Телеграф (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Чтобы хорошо учиться, студенты старались хорошо питаться. А главное – правильно. Иногда студенты могли удивить всех своими кулинарными шедеврами.
Студенческая еда
телеграф
Студенческая еда
телеграф
Студенческая еда
телеграф
Холодильник в общежитии
телеграф
Были и популярные среди студентов заведения.
общепит
телеграф
Один из главных навыков студента – уметь хранить свои вещи.
Забавные ситуации из жизни студентов
телеграф
Забавные ситуации из жизни студентов
телеграф
Студенты умели поставить запятую, там где нужно. Но и бывали последствия такого выбора.
Забавные ситуации из жизни студентов
телеграф
Забавные ситуации из жизни студентов
телеграф
Также студенты – изобретательные люди.
изобретения студентов
телеграф
изобретения студентов
телеграф
изобретения студентов
телеграф
Как сообщал OBOZREVATEL, обнародованы лучшие идеи шпаргалок от студентов.
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