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Университетские годы: обнародованы фото забавных ситуаций из жизни студентов

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Быть студентом – весело. А университетские годы – лучшее время в жизни человека. Поэтому каждому будет приятно вернуться в приятные воспоминания, обратно в свои 18-20 лет.

А кто не жил в общежитии, то студентом не был, и вообще, много потерял. Вот несколько доказательств того, что студенческая общага – лучшее место в мире, пишет Телеграф (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Чтобы хорошо учиться, студенты старались хорошо питаться. А главное – правильно. Иногда студенты могли удивить всех своими кулинарными шедеврами.

Студенческая еда

Студенческая еда

телеграф

Студенческая еда

Студенческая еда

телеграф

Студенческая еда

Студенческая еда

телеграф

Холодильник в общежитии

Холодильник в общежитии

телеграф

Были и популярные среди студентов заведения.

общепит

общепит

телеграф

Один из главных навыков студента – уметь хранить свои вещи.

Забавные ситуации из жизни студентов

Забавные ситуации из жизни студентов

телеграф

Забавные ситуации из жизни студентов

Забавные ситуации из жизни студентов

телеграф

Студенты умели поставить запятую, там где нужно. Но и бывали последствия такого выбора.

Забавные ситуации из жизни студентов

Забавные ситуации из жизни студентов

телеграф

Забавные ситуации из жизни студентов

Забавные ситуации из жизни студентов

телеграф

Также студенты – изобретательные люди.

изобретения студентов

изобретения студентов

телеграф

изобретения студентов

изобретения студентов

телеграф

изобретения студентов

изобретения студентов

телеграф

Как сообщал OBOZREVATEL, обнародованы лучшие идеи шпаргалок от студентов.

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Теги
университет курьез прикол
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