"Уничтожают свое здоровье!" В школах Львова ввели серьезный запрет для учеников

В школа города Львова запретили продажу снеков и вредных для здоровья детей продуктов питания.

Как сообщила пресс-служба Львовского городского совета, таким образом 51 депутат поддержал электронную петицию, которую зарегистрировал 30 сентября Андрей Волынец.

"Мы проработали ассортимент буфетной продукции, которую мы будем рекомендовать продавать в учебных заведениях нашего города. И на прошлой неделе уже пробно в трех школах состоялась продажа такой продукции", – подчеркнула начальница городского управления образования Зоряна Довганык.

15 ноября петиция набрала необходимых 500 голосов. Автор отметил, что дети в школах неконтролируемо употребляют вредную пищу.

"Почти в каждой школьной столовой в свободной продаже для всех детей чипсы, снеки, вафли, другие продукты с красителями, эмульгаторами и опасными добавками, которые безжалостно уничтожают здоровье наших детей. Ни учителям, ни руководству школ до этого нет дела. Более того кто-то из руководства школ еще и неплохо на этом зарабатывает", – говорится в тексте петиции.

Следует отметить, что соответствующие решения также приняли депутаты Днепра и Киева.

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