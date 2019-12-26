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"Уничтожают свое здоровье!" В школах Львова ввели серьезный запрет для учеников

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В школа города Львова запретили продажу снеков и вредных для здоровья детей продуктов питания.

Как сообщила пресс-служба Львовского городского совета, таким образом 51 депутат поддержал электронную петицию, которую зарегистрировал 30 сентября Андрей Волынец.

"Мы проработали ассортимент буфетной продукции, которую мы будем рекомендовать продавать в учебных заведениях нашего города. И на прошлой неделе уже пробно в трех школах состоялась продажа такой продукции", – подчеркнула начальница городского управления образования Зоряна Довганык.

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15 ноября петиция набрала необходимых 500 голосов. Автор отметил, что дети в школах неконтролируемо употребляют вредную пищу.

"Почти в каждой школьной столовой в свободной продаже для всех детей чипсы, снеки, вафли, другие продукты с красителями, эмульгаторами и опасными добавками, которые безжалостно уничтожают здоровье наших детей. Ни учителям, ни руководству школ до этого нет дела. Более того кто-то из руководства школ еще и неплохо на этом зарабатывает", – говорится в тексте петиции.

Следует отметить, что соответствующие решения также приняли депутаты Днепра и Киева.

В школах Львова ввели серьезную запрет для учеников

В школах Львова ввели серьезную запрет для учеников

pedpresa.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе школа запретила вход родителям.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Школа Новости для школьников
Место
Украина Львов
Теги
еда школа фаст фуд
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