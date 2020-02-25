Учитель трудового обучения в школе №7 города Азнакаево в Республике Татарстан (Россия) пришел на урок пьяным и упал с парты.

Школьники сняли это на видео и выложили в сеть. Инцидент произошел 13 февраля, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Лента.ру (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, как учитель сидит на парте, покачивается, теряет равновесие, падает спиной на пол и лежит. Один из детей шутливо закричал: "Умер".

Школьники сняли на видео, как пьяный учитель падает на уроке Скриншот видео

После публикации в сети управления образования Азнакаевского района сообщило, что в школе провели служебное расследование и уволили педагога.

Учитель труды не закончил отмечать вовремя и пришел на урок пьяным. Настолько, что очень скоро, под дружный смех учеников и выкрики "Умер!", Оказался под партой. После служебного расследования педагога уволили pic.twitter.com/eTFaU0uxSi - Лента.ру (@lentaruofficial) February 25, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ивано-Франковске учитель курил во время урока в классе.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.