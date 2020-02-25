Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

"Умер!" Школьники сняли на видео, как пьяный учитель падает на уроке

1.4т
Читать материал на украинском

Учитель трудового обучения в школе №7 города Азнакаево в Республике Татарстан (Россия) пришел на урок пьяным и упал с парты.

Школьники сняли это на видео и выложили в сеть. Инцидент произошел 13 февраля, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Лента.ру (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Новости
Насиловал и снимал в порно: в Днепре поймали учителя-педофила

На кадрах видно, как учитель сидит на парте, покачивается, теряет равновесие, падает спиной на пол и лежит. Один из детей шутливо закричал: "Умер".

Школьники сняли на видео, как пьяный учитель падает на уроке

Школьники сняли на видео, как пьяный учитель падает на уроке

Скриншот видео

После публикации в сети управления образования Азнакаевского района сообщило, что в школе провели служебное расследование и уволили педагога.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ивано-Франковске учитель курил во время урока в классе.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Россия
Теги
преподаватель Новости России скандал в школе конфликт в школе
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
11
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы