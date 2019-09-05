Умер один из величайших педагогов Украины: что о нем известно

2 сентября умер один из величайших педагогов Украины, директор харьковской гимназии "Очаг" Евгений Медреш.

Причиной смерти стали проблемы с сердцем. О печальной новости написал в соцсети Facebook коллега педагога Игорь Соломадин.

"Для нас, кто с ним работал, знал его близко, ушла целая эпоха, связанная с этим светлым, теплым, харизматичным человеком, который умел по-настоящему вдохновлять людей. Осталась созданная им школа, множество выпускников по всему миру, написанные им книги, коллеги и ученики, его родные и близкие люди", – добавил Соломадин.

Отмечается, что педагог ушел из жизни на 61-м году жизни, пишет "Город X".

Медреш в 1992 году основал гимназию "Очаг". Среди выпускников заведения – ученые, общественные деятели, режиссеры, актеры, бизнесмены, программисты, юристы, учителя.

Педагог был автором лекций, книг, публикаций, тренинговых и обучающих программ в сфере образования, психологического консультирования, личностного, организационного развития.

Евгений Медреш NewsRoom

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области убили воспитательницу детского сада.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!