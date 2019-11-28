Украли 15 млн: николаевские чиновники цинично нажились на школьниках

Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Николаевского областного совета, Департамента образования и науки ОГА, которые присвоили себе 15 млн гривен на закупку е-учебников.

Как пишет пресс-служба СБУ в Николаевской области, в сговоре с двумя коммерческими структурами чиновники безосновательно провели тендер и перечислили фирмам средства на приобретение кодов доступа к электронным ресурсам, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

В домах, на рабочих местах и в машинах подозреваемых пока продолжаются обыски. Изъяты печати, документацию и электронные носители, содержащие информацию о сделках злоумышленников.

Как пишет "НикВести", в октябре 2017 года депутаты Николаевского областного совета на заседании сессии дали согласие на участие школ области в пилотном проекте по использованию электронных учебников сервиса "Підручник.ua".

В частности, депутаты выделили 6 млн гривен для обеспечения доступа учащихся школ области к системе. В марте 2018 года Департамент образования и науки Николаевской облгосадминистрации провел тендер, по итогам которого заключил договор с компанией "Єлектроник солюшенс" почти 13 млн. Однако, из-за того, что районные советы области не смогли выделить 7млн гривен из бюджета области на закупку потратили только 6 млн гривен.

В 2019 тендер на закупку этих услуг проводило КП "Центр финансово-статистического мониторинга, материально-технического и информационного обеспечения образовательных учреждений". Победу одержало также "Єлектроник солюшенс", которая должна получить за выполнение своих услуг почти 10 млн гривен.

Обыски у подозреваемых чиновников СБУ в Николаевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, история с закупкой российских азбук на Прикарпатье получила продолжение.

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