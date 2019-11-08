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Украину заполонили иностранные студенты: названы страны, откуда приехали

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Больше всего иностранных студентов приехали учиться в высшие учебные заведения Украины с таких стран как Индия (14 860) и Марокко (6 046).

Об этом в ответ на запрос сообщили в Государственном предприятии "Инфоресурс", пишет OBOZREVATEL со ссылкой на УНН.

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"В Украине в 2019-2020 учебном году обучается более 63 тысяч иностранных студентов в высших учебных заведениях", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что многие студенты приехали учиться из Азербайджана (4 858) и Туркменистана (4 541).

Украину заполонили иностранные студенты: названы страны, откуда приехали

Украину заполонили иностранные студенты: названы страны, откуда приехали

высшее образование

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети разгорелся скандал из-за темнокожих студентов в Ривному.

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Тема
Образование в Украине
Место
Азербайджан
Тег
образование
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Сколько вы этим студентам платите за популяцию?
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