Украинцы смогут проверить диплом о высшем образовании: запущен онлайн-сервис

В Украине запустили онлайн-сервис проверки дипломов, который позволяет подтверждать достоверность документов о высшем образовании государственного образца, выданных с 2000 года.

Платформа позволяет получать юридическое подтверждение достоверности диплома непосредственно на электронную почту, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Таким образом мы формируем культуру взаимодействия государственных органов с ключевыми стейкхолдерами – обычными гражданами. Теперь они, не выходя из дома, в два клика могут получить документ, подтверждающий достоверность диплома", – отметила министр образования Анна Новосад.

Менее чем за месяц платформой воспользовались более 1000 человек. Для подтверждения достоверности документов достаточно заполнить форму на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования, указав реквизиты диплома и персональные данные его владельца.

Система формирует подтверждение, накладывает на него электронную подпись и печать и отправляет на указанный электронный адрес в течение трех рабочих дней.

Однако недоступной остается только информация о выпускниках высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений.

Проверка диплома об образовании: в Украине запустили онлайн-сервис

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые доказали, что высшее образование снижает риск развития алкоголизма.

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