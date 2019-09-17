Украинцы хотят отменить ВНО: зарегистрировано петицию

Украинцы требуют отменить обязательное внешнее независимое оценивание в школах, колледжах, техникумах и училищах, потому что тестирование вредит здоровью и психике учеников и студентов.

Соответствующая петиция появилась 11 сентября на сайте Офиса президента. В ней говорится о том, что из-за волнения ученики не могут показать настоящие знания, полученные за годы тяжелой умственной работы.

Петицию подписали 3 024 человека. К сбору необходимых подписей осталось 84 дня.

"Дети перестают заниматься спортом и другой внеклассной деятельностью, потому что они знают, если не сдадут экзамен, они – никто. Вы хотите страну специалистов своего дела, а сами нагружаете школьными предметами, которые вряд ли понадобятся студентам в будущем", – сообщается в петиции.

Автор заявления Тарас Снигур считает, что госслужащие, депутаты Верховной Рады и другие, в которых нет сертификата ВНО, также должны сдавать тестирование.

ВНО-2020 конкурент

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, как подготовиться к ВНО по украинской литературе.

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