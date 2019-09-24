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Украинцам придется заплатить за дополнительное ВНО в магистратуру: названа цена

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Стоимость специально организованной сессии единого вступительного экзамена (ЕВЭ), которая состоится 5 ноября 2019 года, составляет 495 гривен.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования. Регистрация абитуриентов для участия в третьей сессии ВНО в магистратуру будет проходить с 7 по 15 октября 2019 года. Ее будет осуществлять приемная комиссия одного из вузов, в котором абитуриент желает участвовать в конкурсном отборе.

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"Поступающий будет считаться зарегистрированным после получения экзаменационного листа и уплаты средств на счет Украинского центра для оплаты услуг по проведению УЦОКО и его региональными подразделениями вступительных испытаний", – говорится в сообщении.

В УЦОКО посоветовали абитуриентам обязательно уточнить, предусмотренные ли Правилами приема высших учебных заведений дополнительные сроки приема заявлений, конкурсного отбора и зачисления в магистратуру.

Третья сессия ЕВЭ

Третья сессия ЕВЭ

УЦОКО

Как сообщал OBOZREVATEL, обнародован график ВНО-2020 по всем предметам.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
образование ВНО
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