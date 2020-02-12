Украинский школьник создал уникальную роборуку: в чем ее польза

Одиннадцатиклассник Илья Мельник из города Славута Хмельницкой области создал электронную руку, которая способна уберечь жизни солдат.

Изобретение школьника заняло третье место на конкурсе "Техно-Украина 2020", сообщило городское управление образования в Facebook (чтобы посмотреть фото электронной руки, доскролльте до конца страницы).

Новости Украинская школьница получила грант в полмиллиона гривен на свое изобретение

Руку можно устанавливать на робота для разминирования, оснащенного видеокамерами. Картинка с камер передается на экран, установленный в безопасном месте. С помощью специальной перчатки сапер может дистанционно обезвредить мину или другое взрывное устройство, рассказал школьник "ФАКТАМ".

"Изготовил электронную руку с помощью 3D-принтера. Она может использоваться как военными, так и гражданскими. Скажем, для выполнения работ в условиях химического загрязнения – вместо человека в опасную зону можно направить оснащенного моей электронной рукой робота", – поделился Мельник.

Изобретение Ильи Мельника fakty.ua

По его словам, прибор еще нужно усовершенствовать, чтобы рука могла выполнять работу, которая требует высокой точности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее школьница из Черновцов написала трогательное письмо военному.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!