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Украинские вузы попали в престижный мировой рейтинг по трудоустройству выпускников

1.1т Читать материал на украинском

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина и Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко вошли в мировой рейтинг QS по трудоустройству выпускников.

Вузы заняли 401-410 и 411-420 места соответственно из тысячи университетов. Отмечается, что в 2017 году они получили такие же места, пишет Сегодня.

"Британская компания Quacquarelli Symonds (QS) представила рейтинг, который анализирует взаимосвязь между деятельностью высших учебных заведений и последующим трудоустройством их выпускников", – говорится в сообщении.

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Возглавил список Массачусетский технологический институт из Соединенных Штатов. В первую тройку попали и другие вузы США – Стэнфордский университет и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе.

Составители рейтинга лучших вузов мира QS World University Rankings оценивают университеты по шести показателям: исследовательская деятельность, преподавание, мнение работодателей и карьерный потенциал, количество иностранных студентов и преподавателей.

выпускники

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе ректор вуза ввел строгое нововведения.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
образование Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко рейтинг
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