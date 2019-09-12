Украинские студенты смогут остаться в Британии после окончания обучения: подробности

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что иностранцы смогут оставаться и работать в стране по студенческой визе в течение двух лет после завершения обучения в университете.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства. Джонсон считает, что объявленные им меры продемонстрируют открытость Британии для "самых способных людей со всего мира для обучения и работы", пишет Капитал.
Изменения коснутся всех иностранных студентов, в том числе украинцев.
"Иностранные студенты вносят важный экономический и культурный вклад в нашу страну", – заявил министр образования Гэвин Уильямсон.
Отмечается, что стоимость обучения на программе бакалавриата составляет от 16 до 20 тысяч фунтов в год, в зависимости от курса и университета. Например, получение образования врача обойдется в более 30 тысяч фунтов.
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Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии перед вступлением в вуз ставить странные вопросы.
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