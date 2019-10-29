Украинские школьники вошли в топ-10 всемирной олимпиады по робототехнике

Украинские школьники завоевали 10 место среди 189 стран на Олимпийских играх FIRST Global Challenge по робототехнике, которые прошли в Дубае (ОАЭ).

В Олимпиаде по робототехнике приняли участие: Александр Плотницкий, Виктор Жерноклеев, Валентин Рыбинский из Харькова и Юлия Шевченко из Киева. Украинские дети построили робота, который очищает океан от пластика, пишет BBC.

Темой Олимпиады FIRST Global Challenge была очистка поверхности океана от пластика и других материалов, которые загрязняют окружающую среду.

"С помощью робота они должны были собирать большие и маленькие шарики, символизирующие мусор. После шести выполненных миссий украинская сборная решила рискнуть и кардинально перестроила работа. Акцент сделали на уборке больших шариков", – говорится в сообщении.

После этого робот стал более эффективным, что помогло украинцам набрать большее количество баллов и войти в play-off Олимпиады по робототехнике.

Отмечается, что цель олимпиады FIRST Global Challenge – увеличить среди детей знания по математике и инженерии. В 2018 году украинская команда заняла первое место на олимпиаде по робототехнике WRO-2018 в Таиланде.

FIRST Global Challenge 2019 Скриншот

Украинские школьники завоевали 10 место среди 189 стран на Олимпийских играх FIRST Global Challenge по робототехнике STEM-ШКОЛА INVENTOR

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские школьники привезли четыре медали с Международной олимпиады по химии.

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