Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Украинские школьники вошли в топ-10 всемирной олимпиады по робототехнике

322 Читать материал на украинском

Украинские школьники завоевали 10 место среди 189 стран на Олимпийских играх FIRST Global Challenge по робототехнике, которые прошли в Дубае (ОАЭ).

В Олимпиаде по робототехнике приняли участие: Александр Плотницкий, Виктор Жерноклеев, Валентин Рыбинский из Харькова и Юлия Шевченко из Киева. Украинские дети построили робота, который очищает океан от пластика, пишет BBC.

Темой Олимпиады FIRST Global Challenge была очистка поверхности океана от пластика и других материалов, которые загрязняют окружающую среду.

Новости
В Украине предложили отменить школьные олимпиады: разгорелась дискуссия

"С помощью робота они должны были собирать большие и маленькие шарики, символизирующие мусор. После шести выполненных миссий украинская сборная решила рискнуть и кардинально перестроила работа. Акцент сделали на уборке больших шариков", – говорится в сообщении.

После этого робот стал более эффективным, что помогло украинцам набрать большее количество баллов и войти в play-off Олимпиады по робототехнике.

Отмечается, что цель олимпиады FIRST Global Challenge – увеличить среди детей знания по математике и инженерии. В 2018 году украинская команда заняла первое место на олимпиаде по робототехнике WRO-2018 в Таиланде.

FIRST Global Challenge 2019

FIRST Global Challenge 2019

Скриншот

Украинские школьники завоевали 10 место среди 189 стран на Олимпийских играх FIRST Global Challenge по робототехнике

Украинские школьники завоевали 10 место среди 189 стран на Олимпийских играх FIRST Global Challenge по робототехнике

STEM-ШКОЛА INVENTOR

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские школьники привезли четыре медали с Международной олимпиады по химии.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Школа" на OBOZREVATEL.

Тема
Школа
Место
Украина
Теги
школа награда дети
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы