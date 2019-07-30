Украинские школьники привезли четыре медали с Международной олимпиады по химии

Юные участники украинской команды на Международной ученической олимпиаде по химии получили одно "золото", два "серебра" и "бронзу".

Как пишет пресс-служба Министерства образования и науки Украины, соревнования проходили в Париже (Франция) (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В целом на олимпиаде соревновались около 200 школьников из 75 стран мира. Они демонстрировали свои знания в практическом и теоретическом турах", – говорится в сообщении.

Каждый из состава украинской команды занял призовое место. Так, ученики завоевали такие медали:

"золото" – Александр Кудрик, ученик лицея № 100 "Подол" (г. Киев)

"серебро" – Лидия Дубенская, ученица Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им.И. Франко;

"серебро" – Гордей Андрусев, ученик Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им.И. Франко;

"бронза" – Анатолий Кузнецов, ученик Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им.И. Франко.

украинская команда ГНУ "Институт модернизации содержания образования"

Украинская команда ГНУ "Институт модернизации содержания образования"

Как сообщал OBOZREVATEL, юные украинцы получили награды на международной олимпиаде по математике.

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