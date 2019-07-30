Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Украинские школьники привезли четыре медали с Международной олимпиады по химии

507 Читать материал на украинском

Юные участники украинской команды на Международной ученической олимпиаде по химии получили одно "золото", два "серебра" и "бронзу".

Как пишет пресс-служба Министерства образования и науки Украины, соревнования проходили в Париже (Франция) (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В целом на олимпиаде соревновались около 200 школьников из 75 стран мира. Они демонстрировали свои знания в практическом и теоретическом турах", – говорится в сообщении.

Новости
Украинская школьница придумала метод утилизации полиэтилена. Видео

Каждый из состава украинской команды занял призовое место. Так, ученики завоевали такие медали:

  • "золото" – Александр Кудрик, ученик лицея № 100 "Подол" (г. Киев)

  • "серебро" – Лидия Дубенская, ученица Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им.И. Франко;

  • "серебро" – Гордей Андрусев, ученик Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им.И. Франко;

  • "бронза" – Анатолий Кузнецов, ученик Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им.И. Франко.

украинская команда

украинская команда

ГНУ "Институт модернизации содержания образования"

Украинская команда

Украинская команда

ГНУ "Институт модернизации содержания образования"

Как сообщал OBOZREVATEL, юные украинцы получили награды на международной олимпиаде по математике.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Школа" на OBOZREVATEL.

Тема
Школа
Место
Украина
Теги
школа награда Минобразования
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Serov Oleg
Serov Oleg
россияне-четыре золота...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0