Украинские школьники будут носить светоотражающие жилеты: как они выглядят. Фото

В Украине с 1 сентября дети 1-4 классов обязательно будут носить в темное время суток специальные светоотражающие жилеты, чтобы быть заметными для водителей и участников дорожного движения.

Как сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, вроде специальной одежды для детей уже подготовлено, пишет Урядовий портал (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"С 1 сентября, все ученики 1-4 классов должны быть с спецжилетамы, которые дадут возможность ребенку быть заметным в темное время суток. Это еще одна наша инициатива для детей. Надо создать систему защиты для них. Вопрос безопасности на дорогах здесь имеет важное значения", – сказал Гройсман.

Отмечается, что жилеты раздадут каждому ребенку бесплатно.

Светоотражающие жилеты Урядовий портал

Светоотражающие жилеты Урядовий портал

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ввели меморандум для учителей, родителей и школьников.

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