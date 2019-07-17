Украинские фильмы будут показывать в школах: в чем суть

В учебном процессе в школах будут использовать украинские художественные и документальные фильмы. Это позволит в интересный способ знакомить детей с культурным продуктом.

Как пишет Zaxid.net, соответствующий меморандум подписали Министерство образования и науки и Министерство культуры после заседания правительства в среду, 17 июля.

"Использование украинского продукта, который является очень интересным и качественным, в образовательном процессе будет мотивировать детей. Также позволит в интересный способ знакомиться как с культурным продуктом, так и получать пользу в обучении", – отметила министр образования Лилия Гриневич, которую процитировало агентство "Интерфакс-Украина".

Документом предусмотрено, что Министерство культуры будет передавать права на использование фильмов, которые принадлежат государству. Кинокартины и тизеры к ним будут размещать на специальном электронном портале, который будет в доступе для учебных заведений.

Сейчас фильмы "Захар Беркут" и "Цена правды" уже получили рекомендацию Минобразования.

Захар Беркут Новый год 2019-2020

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