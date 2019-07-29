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Украинская школьница придумала метод утилизации полиэтилена. Видео

2.2т Читать материал на украинском

Школьница из Мариуполя (Донецкая область) Екатерина Малкина, обнаружила новый вид утилизации пластика – она нашла личинок насекомых, которые способны поедать полиэтилен.

Старшеклассница провела исследование, после которого сделала вывод, что пластик перерабатывать могут живые организмы. Эту важную миссию выполняют личинки моли, говорится в сюжете "Рубрики" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За один день 100 насекомых перерабатывают более 1,7 грамма пластика – в материальном эквиваленте это один полиэтиленовый пакет из магазина. За этот метод девушка получила золото на международной олимпиаде гениев в США, а также серебро на Всемирной олимпиаде в Нидерландах.

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"Все началось с того, что мы с семьей ехали с Левого Берега (микрорайон Мариуполя) и был ощутимый неестественной запах. Это подожгли мусор, листья и пластик", – рассказала Малкина.

Сенсационное открытие доказывает, что человечеству не нужно ждать 200-300 лет для переработки пластика. Достаточно на места свалок запустить большое количество личинок моли.

Екатерина Малкина

Екатерина Малкина

WoMo.ua

Девушка призывает каждого, минимизировать употребление пластика, хотя бы отказом от полиэтиленовых пакетов в магазине и пластиковых бутылок. По ее словам, экологическая ситуация на планете зависит от каждого из нас.

Благодаря стараниям украинской диаспоры, на данный момент Малкина учится в Канаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, американка придумала интересный способ, как быстро собрать детей в школу.

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Место
Украина Мариуполь
Теги
Экология образование
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