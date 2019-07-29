Украинская школьница придумала метод утилизации полиэтилена. Видео

Школьница из Мариуполя (Донецкая область) Екатерина Малкина, обнаружила новый вид утилизации пластика – она нашла личинок насекомых, которые способны поедать полиэтилен.
Старшеклассница провела исследование, после которого сделала вывод, что пластик перерабатывать могут живые организмы. Эту важную миссию выполняют личинки моли, говорится в сюжете "Рубрики" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
За один день 100 насекомых перерабатывают более 1,7 грамма пластика – в материальном эквиваленте это один полиэтиленовый пакет из магазина. За этот метод девушка получила золото на международной олимпиаде гениев в США, а также серебро на Всемирной олимпиаде в Нидерландах.
"Все началось с того, что мы с семьей ехали с Левого Берега (микрорайон Мариуполя) и был ощутимый неестественной запах. Это подожгли мусор, листья и пластик", – рассказала Малкина.
Сенсационное открытие доказывает, что человечеству не нужно ждать 200-300 лет для переработки пластика. Достаточно на места свалок запустить большое количество личинок моли.
Екатерина Малкина
WoMo.ua
Девушка призывает каждого, минимизировать употребление пластика, хотя бы отказом от полиэтиленовых пакетов в магазине и пластиковых бутылок. По ее словам, экологическая ситуация на планете зависит от каждого из нас.
Благодаря стараниям украинской диаспоры, на данный момент Малкина учится в Канаде.
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