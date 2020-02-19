Украинская фирма заработала миллионы на яде для школьников

Организованная преступная группа занималась поставкой в школы Николаева опасных для здоровья и некачественных продуктов: сливочного масла и сыра.

Молочная продукция содержала значительное количество жирных кислот, которые могут спровоцировать ряд заболеваний. Участникам ОПГ сообщено о подозрении, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Преступники выдавали поддельные официальные документы – расходные, товарно-транспортные и налоговые накладные, что позволило беспрепятственно поставлять в учебные заведения некачественную продукцию под видом сливочного масла и сыра на сумму почти 3 млн грн", – говорится в сообщении.

Также сообщается о подозрении экс-руководителю коммунального предприятия, допустившего поставку более 15 тонн некачественной молочной продукции в школы Николаева. ОПГ нанесла ущерб местному бюджету на более чем 2,2 млн грн.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее николаевские чиновники нажились на школьниках и украли 15 млн грн.

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