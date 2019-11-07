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Украино-белорусский клип о буллинге ЛГБТ-школьников тронул весь мир

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Клип Clouds украино-белорусского производства на песню группы Shuma о ЛГБТ-детях, которые подвергаются буллингу в школе, попал в шорт-лист американских кинофестивалей BLOW UP FILM FEST и San Francisco's Another Hole in the Head Film Festival .

Также клип получил бронзу на Berlin Music Video Awards Clouds и ADC Awards, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на TheБабель (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сюжет клипа "Clouds" основан на биографической истории трансгендерной девушки Валерии Шендер из Минска (Беларусь). Сценарий написал креативный директор украинского фонда TABASCO Александр Смирнов, режиссером выступила Анна Бурячковая.

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"Мы признаем, что проблема существует, и призываем бороться с издевательством над ЛГБТ-детьми. Школа должна быть безопасной для них, а учителя должны эффективно реагировать на все попытки других причинить такому ребенку вред", – рассказал Смирнов.

По его словам, ни в украинский, ни в белорусский телеэфир клип пока не попал.

Клип "Clouds"

Клип "Clouds"

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, звезды БДСМ-вечеринки в школе России сняли новый клип.

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Тема
Школа
Место
Украина
Теги
школа буллинг ЛГБТ клип
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