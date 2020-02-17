Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Украине на заметку: школы Китая прибегли к хитрости из-за коронавируса

1.3т
Читать материал на украинском

В школах Китая начали онлайн-курсы из-за того, что начало нового учебного семестра отложили на неопределенный срок в связи со вспышкой коронавируса.

Начальные и средние учебные заведения обязаны гарантировать образовательные онлайн-программы 180 млн ученикам, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Xinhua.

14-летняя школьница Чжан Цзикин, проживающего в Пекине рассказала, что свой первый день онлайн-обучения начала 17 февраля в 8:00 дома.

Новости
Добрался до популярных курортов: названы страны, где зафиксирован коронавирус

"Каждому учителю потребовалось 15 минут, чтобы проинформировать нас о том, как учиться онлайн. Задания были предоставлены", – поделилась ученица.

Ежедневный график курса средней школы может продолжаться с 7:30 до 17:00 с перерывами для самообучения, упражнениями для глаз и классными встречами. На юге китайского столичного города Гуанчжоу учебная программа онлайн-занятий охватывает физические упражнения, чтение, противоэпидемическое, эстетическое образование, а также математику, науку и английский язык. Каждый урок длится не более 15 минут.

Новости
"Нас боятся": студенты с Азии заявили о панике украинцев из-за коронавируса

Начали весенний семестр в онлайн-режиме и студенты университетов Пекина и Цинхуа. Так, в понедельник, 17 февраля, было проведено 563 занятия для студентов, из них 290 – в форме прямой трансляции.

"Новая техника дала мне хитрости взаимодействовать со студентами во время онлайн-курсов. Например, приложение "Rain Classroom" помогает мне проверить усвоение студентами содержания моего курса", – рассказал Чжан Бингинь, преподаватель факультета охраны водных ресурсов Цинхуа.

Школы Китая прибегли к хитрости через коронавирус

Школы Китая прибегли к хитрости через коронавирус

вести образования

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что Украина 18 февраля отправит борт в Китай для эвакуации своих граждан из города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Учеба за границей" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Учеба за границей Коронавирус Школа
Место
Китай
Теги
школа дети
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы