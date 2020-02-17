Украине на заметку: школы Китая прибегли к хитрости из-за коронавируса

В школах Китая начали онлайн-курсы из-за того, что начало нового учебного семестра отложили на неопределенный срок в связи со вспышкой коронавируса.

Начальные и средние учебные заведения обязаны гарантировать образовательные онлайн-программы 180 млн ученикам, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Xinhua.

14-летняя школьница Чжан Цзикин, проживающего в Пекине рассказала, что свой первый день онлайн-обучения начала 17 февраля в 8:00 дома.

"Каждому учителю потребовалось 15 минут, чтобы проинформировать нас о том, как учиться онлайн. Задания были предоставлены", – поделилась ученица.

Ежедневный график курса средней школы может продолжаться с 7:30 до 17:00 с перерывами для самообучения, упражнениями для глаз и классными встречами. На юге китайского столичного города Гуанчжоу учебная программа онлайн-занятий охватывает физические упражнения, чтение, противоэпидемическое, эстетическое образование, а также математику, науку и английский язык. Каждый урок длится не более 15 минут.

Начали весенний семестр в онлайн-режиме и студенты университетов Пекина и Цинхуа. Так, в понедельник, 17 февраля, было проведено 563 занятия для студентов, из них 290 – в форме прямой трансляции.

"Новая техника дала мне хитрости взаимодействовать со студентами во время онлайн-курсов. Например, приложение "Rain Classroom" помогает мне проверить усвоение студентами содержания моего курса", – рассказал Чжан Бингинь, преподаватель факультета охраны водных ресурсов Цинхуа.

Школы Китая прибегли к хитрости через коронавирус вести образования

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что Украина 18 февраля отправит борт в Китай для эвакуации своих граждан из города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса.

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