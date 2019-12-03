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Украина в ООН ткнула Россию носом в правду о языковом вопросе

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В Российской Федерации нет ни одной школы с украинским языком обучения. В стране, по официальным данным, проживает 2 млн украинцев.

Об этом сообщил директор Департамента общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Юрий Кононенко в Женеве Форуме ООН по вопросам меньшинств, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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Также он выразил глубокую обеспокоенность ситуацией, сложившейся в сфере образования в оккупированном Крыму. Кононенко отметил, что количество учеников, обучающихся на украинском языке, уменьшилась в 150 раз. В Крыму осталась только одна школа с украинским языком обучения.

Украина ткнула России носом в правду о языковом вопросе

Украина ткнула России носом в правду о языковом вопросе

Цензор.НЕТ

"К оккупации в Крыму и Севастополе функционировало 660 школ. Почти 13 000 детей учились на украинском языке, более 2000 – крымскотатарском. С 2014 года, когда Россия использовала так называемый" защита русскоязычного населения "в качестве фальшивого предлога для оккупации, количество украинских школ в Крыму сократилось на 87% ", – добавил Кононенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, назван специальности, наиболее выбирают российские студенты в Украине.

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Автор
Оксана Воля
Тема
Школа
Место
Россия
Теги
Новости России школа украинский язык
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Этот представитель украины сам себе противоречит. Говорит что В РФ нет ниодной школы с обучением на укр. языке и тут же говорит о такой школе на территории Крыма. Ну как тут не сказать про него - д...л!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Русский скот к языкам не способен. Животные не в состоянии свой ментовский езиг изучить. Этому быдлу, именуемому "росейский норот", надо знать три команды - фу, сидеть, сосать. Все! Остальное твари знать не должны и не хотят! Куда им ещё другие языки! Смотрите в комментах о чем пишет эта дрянь!
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2 из 3 ответов | показать все
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Каcaп Каcaпыч, cвиномордая xoxловы6лядь, ты сосательное отверстие широко не открывай, у тебя г@вно по подбородку начинает стекать. Держи пасть закрытой и просто мычи, падаль какляццкая.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Кацaп Кацaпыч, "фу, сидеть, сосать" - это с вами так в Европе общаются перед унитазом ...
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Нет спроса, не заставлять же на селюковский переходить, дальше в жизни он не нужен.
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
UA. RUNIC, А что не понятного, нельзя запрещать, у человека всегда должен быть выбор. И к сожалению, Украина скатилась во времена СССР, своими запретами и репрессиями.
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Шапиро Жeнька, что-то,не понял ,я тебя,Женька.
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