Украина в ООН ткнула Россию носом в правду о языковом вопросе

В Российской Федерации нет ни одной школы с украинским языком обучения. В стране, по официальным данным, проживает 2 млн украинцев.

Об этом сообщил директор Департамента общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Юрий Кононенко в Женеве Форуме ООН по вопросам меньшинств, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Также он выразил глубокую обеспокоенность ситуацией, сложившейся в сфере образования в оккупированном Крыму. Кононенко отметил, что количество учеников, обучающихся на украинском языке, уменьшилась в 150 раз. В Крыму осталась только одна школа с украинским языком обучения.

Украина ткнула России носом в правду о языковом вопросе Цензор.НЕТ

"К оккупации в Крыму и Севастополе функционировало 660 школ. Почти 13 000 детей учились на украинском языке, более 2000 – крымскотатарском. С 2014 года, когда Россия использовала так называемый" защита русскоязычного населения "в качестве фальшивого предлога для оккупации, количество украинских школ в Крыму сократилось на 87% ", – добавил Кононенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, назван специальности, наиболее выбирают российские студенты в Украине.

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