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"Укладывали спать на пол": в российском детском саду дети заразились коклюшем

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В Перми (Россия) в детском саду из-за отсутствия кроватей дети вынуждены были спать на полу, вследствие чего некоторые воспитанники заболели коклюшем.

Как сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю, помещения дошкольного заведения не проветривали, а за здоровьем детей не следили должным образом, пишет Lenta.ru.

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"Суд признал компанию "Мари-Анри" виновной в совершении административного правонарушения по ст. 6.3 КоАП (" Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения")", – говорится в сообщении.

Отмечается, что было решено приостановить работу детского сада на 30 суток.

Детсад

Детсад

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Как сообщал OBOZREVATEL, в российском детском саду ребенку со сломанной ногой не вызывали скорую 2,5 часа.

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Место
Россия Пермь
Теги
детский сад дети
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70rus xxx
70rus xxx
Обоз,оставь детей в покое.А то много чего "интересного" по этой теме можно найти.И не только в России.
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