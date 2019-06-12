Учиться во что бы то ни стало: эфиопка сдала экзамен через полчаса после родов

Алмаз Дерезе, 21-летняя женщина из Эфиопии, родила сына. Через полчаса после родов, как сообщает ВВС, прямо в больнице она приступила к сдаче школьных экзаменов.

Алмаз со своим мужем Тадесе Тулу живет в городе Метту на юго-западе Эфиопии. Молодые эфиопки, как правило, покидают школу после рождения ребенка, лишь некоторые из них могут вернуться к учебе вновь.

Алмаз решила не терять времени и сдать экзамены как можно быстрее. Женщина рассказывает, что учиться во время беременности ей было легко, она планировала сдать экзамены еще до рождения ребенка, но в понедельник, 10 июня, вынуждена была ехать в больницу.

Тадесе поддерживает жену в ее стремлении к образованию. Он убедил руководство школы позволить Алмаз сдать экзамены в больнице. Женщина уже прошла тесты по математике, а также английскому и ахмарскому языкам. Алмаз планирует учиться на двухлетних курсах и готовиться к поступлению в университет.

Женщина и ее новорожденный сын чувствуют себя хорошо.

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