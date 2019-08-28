Учителям на заметку: МОН утвердило систему оценивания второклассников НУШ

Министерство образования и науки утвердило методические рекомендации по оценке учеников 2-го класса Новой украинской школы.

Как говорится в приказе №1154 от 27 августа, критерии оценки устанавливает учитель с постепенным вовлечением учащихся к этому процессу, пишет НУШ (чтобы подробнее ознакомиться с рекомендациями, доскролльте до конца страницы).

"Ориентирами для определения критериев являются требования к обязательным результатам обучения и компетентностей учащихся, определенных Госстандартом. При осуществлении формовочного оценивания важно не противопоставлять детей друг другу. Стимулом развития должно быть соотношение работы (ответы, действия и т.д.) с тем, как ребенок работал раньше", – говорится в сообщении.

школьники радио ТРЕК

В рекомендациях отмечается, что стоит акцентировать внимание только на положительной динамике учащихся. Учитель также может заполнять индивидуальную карточку ученика, чтобы зафиксировать прогресс.

Индивидуальная карточка ученика НУШ

Как сообщал OBOZREVATEL, Гройсман похвастался успехами реформы Нуш.

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