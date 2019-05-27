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Учителя подвергли себя смертельной опасности ради детей

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В Бьюкененской средней школе в Коатбридже, Шотландия, сразу несколько учителей заболели редким раком мочевого пузыря, который может быть вызван токсичной водой.

Эту историю описывает местное издание Daily Record.

Отмечается, что еще три года назад персонал учебного заведения стал волноваться из-за качества водопроводной воды, когда она сменила цвет в красный, - здание было построено в 2012 году на свалке опасных токсичных отходов, где среди прочего был никель, свинец и мышьяк.

Учителя подвергли себя смертельной опасности ради детей

Тогда персоналу запретили употреблять воду из-под крана, однако, люди продолжили там работать и в итоге поплатились за это. Когда они пытались выразить протест в связи с замалчиванием проблемы, их грозили уволить.

Среди онкологических болезней рак мочевого пузыря считается одним из самых редких, он встречается в основном у людей в возрасте 85-89 лет и составляет всего 3% от всех случаев заболеваемости раком.

На данный момент уже у четырех учителей из этой школы развился рак мочевого пузыря.

Учителя подвергли себя смертельной опасности ради детей

DAILY RECORD

В местном управлении образования продолжают утверждать, что нет никаких свидетельств, что виной всему вода в школе. По их словам, она соответствует стандартам качества.

Напомним, ранее стало известно, как директриса одной из британских школ умудрилась ввести такие методы экономии, из-за чего прослыла как местный супергерой.

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