Учителя перекрыли дорогу под Житомиром из-за проблем с зарплатами

В Житомирской области около 10:00 19 октября на 172 км автодороги Киев-Ковель учителя устроили акцию протеста и частично ограничили движение автотранспорта путем движения по пешеходному переходу.

Об этом говорится в сообщении полиции, передает Моя Школа OBOZREVATEL.

"Около 100 участников акции протеста, учителя учебных заведений Лугинского района, двигаются по пешеходному переходу, привлекая таким образом внимание уполномоченных должностных лиц к проблеме с выплатой заработной платы", - отмечается в сообщении.

Полицейские, как говорится в сообщении, обеспечили безопасность дорожного движения, а также провели с участниками акции разъяснительную работу об ответственности за блокирование транспортных коммуникаций.

Как ранее сообщала Моя Школа OBOZREVATEL, бюджетный комитет Верховной Рады отклонил предложения образовательного комитета об увеличении на 5,1 млрд грн расходов на повышение оплаты труда педагогов в 2020 году.

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