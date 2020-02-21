Учителя трех британских школ в рамках эксперимента начали носить нагрудные видеорегистраторы. Эксперимент показал, что дисциплина учащихся улучшилась.

Педагоги, которые носят на себе видеокамеры, имеют на одежде отметку о том, что может проводиться видеозапись, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Schools Week.

"С тех пор, как мы ввели видеорегистратор, мы имеем очень мало вопросов относительно конфликтов или столкновений в классе – возможно, раз в месяц", – рассказал директор одной из школ Лондона Ларри Дэвис.

По его словам, дети стали гораздо лучше себя вести, потому что они знают, что их действия могут быть зафиксированы на камеру. Также следует отметить, что никаких жалоб на видеосъемку от учеников не поступало.

Цена одной камеры – 249 фунтов стерлингов (примерно 7 800 гривен). Также школы платят 15 фунтов (примерно 470 гривен) в месяц за хранение кадров.

Учителя начали носить видеорегистраторы: результат удивил top-news.kz

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось о отличии обучения в вузах Великобритании и Украины.

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