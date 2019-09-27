Учителя должны посещать психолога ежемесячно: експерт назвала причины

Член Ассоциации коррекционных педагогов Украины Наталья Липка отметила, что учителю нужно посещать психолога регулярно, не реже, чем один раз в месяц.

Експерт добавила, что педагоги еще со студенческих лет должны приучить себя не бояться обращаться за помощью к специалисту, пишет Gazeta.ua.

"Даже большинство доцентов считают, что психолог – это психиатр. Такое же стереотипное мнение бытует и в учителей. Из-за неосведомленности и неумения отличать эти два понятия педагоги не обращаются за помощью к квалифицированным специалистам, которые могут помочь решить их определенные психологические проблемы", – рассказала Липка.

По ее словам, также преподавателю чрезвычайно полезно посещать различные курсы повышения квалификации, а также семинары, тренинги или фестивали, касающиеся профессиональной деятельности. В такой среде единомышленников учитель расслабляется.

Если человеку в течение двух-трех месяцев трудно заснуть или удается только с помощью снотворных, утром у нее головные боли, появляется раздражительность, то это признаки последней стадии усталости и преподавателю обязательно нужно идти к психологу. Самостоятельно достичь эмоциональной стабильности чрезвычайно сложно.

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